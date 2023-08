Quadrelle: Ennesimo Episodio di Gatti Avvelenati in Via Auricchio e Via Manzoni. Una comunità indignata e in lotta contro un misterioso avvelenatore di gatti

Quadrelle, un tranquillo paese in provincia di Avellino, è stato scosso da una serie di eventi tragici e sconvolgenti negli ultimi tre mesi: l’avvelenamento di numerosi gatti nelle zone di Via Auricchio e Via Manzoni. Questa ondata di crudeltà verso gli animali ha scatenato un’ondata di indignazione nella comunità locale, che ora si sta mobilitando per porre fine a questa brutale strage e portare l’autore davanti alla giustizia.

La comunità locale è arrivata al limite della sopportazione. L’indignazione e la tristezza per la sofferenza inflitta a questi animali innocenti sono palpabili in tutto il paese. Gli abitanti di Quadrelle hanno deciso di non rimanere in silenzio e stanno cercando giustizia per le vittime a quattro zampe. Una delle prime iniziative è stata quella di presentare denuncia alle autorità competenti e coinvolgere le associazioni animaliste per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema.

Uno degli aspetti più inquietanti di questa serie di avvelenamenti è che i gatti vengono trovati sempre nelle stesse zone: Via Auricchio e Via Manzoni. Molto preoccupante è il fatto che alcuni bambini abbiano assistito a scene macabre, con i gatti che muoiono dopo ore di agonia

L’avvelenamento di animali è un atto barbaro che deve essere condannato senza riserve. La comunità di Quadrelle sta dimostrando grande solidarietà e determinazione nel mettere fine a questa situazione inaccettabile.

La speranza è che, attraverso l’azione collettiva, l’attenzione dei media e la solidarietà di persone provenienti da tutto il paese, si possa finalmente porre fine a questa violenza ingiustificabile contro gli animali e ristabilire la pace nelle strade di Quadrelle. Nessun animale dovrebbe mai soffrire in questo modo, e la comunità sta lavorando instancabilmente per garantire che questi gatti avvelenati non siano morti invano.

(Andrea Salvatore Guerriero)