POZZUOLI. Incendio distrugge azienda alimentare, autocarri e capannone divorati dalle fiamme. Borrelli (AVS): “Subito intervento Arpac per verifiche salubrità dell’aria. Indagare per chiarire innesco”

Un vasto incendio, divampato questa notte, ha completamente distrutto un’azienda alimentare in strada Provinciale Pianura, nel comune di Pozzuoli. Le operazioni di spegnimento sono state molto complesse, e fino a poco fa le fiamme non erano del tutto domate. Diversi autocarri e i capannoni sono andati completamente distrutti, trasformati in cenere.

“Chiedo un rapido intervento dell’Arpac per verificare la salubrità dell’aria. Nel rogo sono stati bruciati diversi macchinari e automezzi che possono aver sprigionato fumi tossici. Si intervenga celermente per garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre chiedo che si indaghi sulle cause dell’innesco. Pare che alcuni residenti abbiano sentito un forte boato prima che le fiamme divampassero. Potrebbe essere stata un’esplosione a causare l’incendio, da capire se dolosa o fortuita”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1203118767568940