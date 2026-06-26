PD NOLA: BUONA FESTA, CON L’IMPEGNO DI TUTTI. “Il venerdì che precede la ballata dei Gigli vestiti ci porta, ormai, nel cuore della festa eterna dei nolani in onore del santo patrono Paolino”.

Questo mese di giugno ci ha regalato, ancora una volta, una città viva, animata da tanti eventi piccoli e grandi che hanno richiamato un grande concorso di persone anche da fuori. Vorremmo che Nola, centro e frazioni, vivessero questo clima tutto l’anno. Un clima che richiede un grande sforzo in termini di pianificazione e sicurezza. A questo proposito, rivolgiamo un doveroso pensiero e un ringraziamento al personale della polizia municipale, che, pur tra mille difficoltà, sta svolgendo un importante ruolo di presidio del territorio, insieme alle altre forze dell’ordine e alla protezione civile, sotto il coordinamento della prefettura e degli uffici tecnici comunali. Ad essi, parimenti, il nostro grazie.

Il giorno di San Paolino è stato funestato dalla caduta di uno dei nostri amati obelischi. Esprimiamo solidarietà alla corporazione e ai maestri di festa interessati, che stanno dando un grande esempio di operosità e attaccamento alla tradizione con la ricostruzione in tempi rapidi della macchina da festa. Gli eventi atmosferici di lunedì scorso ci ricordano di come i cambiamenti climatici rappresentino una drammatica realtà che sta impattando sulle nostre vite, le nostre quotidianità, persino la nostra identità collettiva, come hanno dimostrato le immagini dei gigli in balia di un’improvvisa tromba d’aria.

Anche a questo proposito, salutiamo con favore l’ordinanza del Sindaco che ha imposto tempi celeri per la ballata di domenica 28 e la conclusione ordinata della manifestazione entro le 6.00 di lunedì 29. Il richiamo al calo fisiologico delle prestazioni dei cullatori nelle ore successive alla notte ci ricorda come il caldo (non più) anomalo che stiamo conoscendo alle nostre latitudini ci imponga di adottare sul territorio comunale, e non solo in occasione della Festa, provvedimenti a tutela dei lavoratori e di tutta la popolazione, quali il divieto di operare all’esterno nelle ore più torride e in presenza di allerte caldo di livello medio-alto o alto. Confidiamo che la Festa di quest’anno possa rappresentare un’occasione di riflessione anche su questo tema, con l’impegno di tutti. Da parte nostra, rimaniamo a disposizione per ogni sforzo in tal senso.

Buona Festa; viva San Paolino, viva Nola!

Il segretario di circolo, Giuseppe Lauri e tutto il direttivo del circolo PD Nola “V. La Rocca”