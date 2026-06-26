Mugnano Beach Volley, stasera il torneo amichevole apre il weekend decisivo: si gioca dalle 20.30

di Francesco Piccolo

Mugnano del Cardinale-Ci sono serate in cui si esce di casa con un programma preciso.

E altre in cui basta raggiungere la piazza per lasciare che sia la serata a decidere come andrà.

Quella di oggi è una di queste.

Il Mugnano Beach Volley, organizzato dal Forum Giovani di Mugnano del Cardinale, continua a trasformare Piazza Umberto I in un luogo dove lo sport diventa un’occasione per ritrovarsi. Non è più soltanto un torneo. È un appuntamento che, sera dopo sera, richiama giovani, famiglie e bambini, accomunati dalla voglia di vivere il paese.

Questa sera, venerdì 26, la sabbia lascerà spazio a un torneo amichevole che vedrà protagoniste otto squadre. Quarti di finale, semifinali e finale si disputeranno al meglio dei due set su tre, con set a 15 punti, in una formula veloce e spettacolare pensata per regalare emozioni e divertimento fino all’ultimo pallone.

Ad accompagnare ogni scambio ci sarà la musica di DJ Fox, che con la sua energia farà da colonna sonora all’intera serata. Tra una partita e l’altra accompagnerà il pubblico con il suo sound, trasformando Piazza Umberto I in una vera festa sotto le stelle.

Ma il Beach Volley non si vive soltanto sul campo.

I ragazzi del Forum Giovani prepareranno pizzette e panzerotti, pronti ad accogliere il pubblico con il gusto e la semplicità delle serate d’estate. Per chi vorrà concedersi qualcosa di diverso ci saranno anche i rinomati panini gourmet di Serice, mentre i bar di Piazza Umberto I saranno pronti ad accogliere cittadini e visitatori con gelati, bibite, aperitivi e tutto ciò che rende ancora più piacevole una serata trascorsa in compagnia.

Da domani, sabato 27, il torneo entrerà nella fase decisiva con le semifinali che vedranno affrontarsi Bar Roma e 80030 e Underdogs e I Kalò Scagatòs. Le squadre vincitrici si sfideranno nella finalissima di domenica 28, mentre le altre due si contenderanno il terzo posto.

Adesso resta soltanto un invito.

Quello di uscire di casa.

Di fare due passi fino in piazza.

Di fermarsi a guardare una partita.

Di ascoltare buona musica.

Di trascorrere qualche ora con gli amici.

Perché, qualche volta, le serate più belle sono proprio quelle che non avevamo programmato. E il Mugnano Beach Volley, ormai, sta dimostrando che basta un campo di sabbia, una piazza piena di persone e la voglia di stare insieme per far sentire una comunità ancora più unita.