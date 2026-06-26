NAPOLI. Ospedale “Vecchio Pellegrini”: aggredisce infermiere. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne, con precedenti di polizia, per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini, per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un infermiere il quale ha raccontato che, poco prima, il 58enne lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.