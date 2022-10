Scomparsa avvocato Nicola Pellino: il Presidente della sottosezione di Nola dell’Associazione Nazionale Magistrati, dott. Luca Pisciotta, in una nota inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Nola, esprime a nome della sottosezione dell’ANM “profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’Avvocato Nicola Pellino”. “Ci uniamo alla famiglia ed ai suoi cari in questo momento di dolore”, conclude il Presidente Pisciotta