Napoli-Salernitana 2-1: Mazzarri fa festa al 96′ con un gol di Amir Rrahmani. “Video dell’intervista al dott. Bianco Pietro”

Il Napoli ha vinto contro la Salernitana in una partita avvincente al “Maradona”, ma la vittoria non è stata una medicina miracolosa per la squadra. La paura di non vincere è stata protagonista nel corso della gara, e solo allo scadere il Napoli è riuscito a celebrare la vittoria, con un gol decisivo di Amir Rrahmani.

Nel match tra Napoli e Salernitana, il risultato finale di 2-1 è stato determinato dalle reti di Politano e Rrahmani, mentre Candreva ha segnato per la Salernitana nel primo tempo. Questa è la prima vittoria dell’anno solare per i partenopei, che ora si trovano al sesto posto in classifica. Dall’altra parte, la Salernitana ha subito il secondo ko consecutivo dopo la sconfitta contro la Juventus, complicando ulteriormente la loro corsa alla salvezza.

Il Napoli ha faticato a trovare spazi nei primi minuti di gioco, con la Salernitana concentrata e pericolosa in ripartenza. Candreva ha colpito con una parabola imprendibile al 29′ del primo tempo, mettendo in vantaggio la Salernitana. Tuttavia, il Napoli ha reagito al tramonto del primo tempo con un rigore assegnato dopo un contatto in area. Politano ha trasformato il penalty, portando il risultato sull’1-1 e dando fiducia alla squadra di Mazzarri.

La reazione del Napoli nel secondo tempo è stata positiva, con Cajuste che ha creato occasioni da gol. Nonostante i tentativi della squadra di casa, è stato Rrahmani a trovare il gol della vittoria con una girata nell’area avversaria nei minuti di recupero, facendo esplodere la gioia di Mazzarri e dei tifosi.

Nonostante la vittoria, il Napoli ha dimostrato di avere ancora degli aspetti da migliorare, ma la determinazione mostrata nel ribaltare il risultato rappresenta un segnale positivo per la squadra. D’altro canto, la Salernitana, nonostante una prestazione da grande, si trova ora in una situazione difficile.

(Andrea Salvatore Guerriero)