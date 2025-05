Buone notizie per i tifosi del Napoli in vista della sfida contro il Cagliari, in programma venerdì 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Si va verso la chiusura del settore ospiti ai tifosi sardi, e ciò potrebbe liberare circa 3.000 biglietti che, con modalità e prezzi ancora da definire, potrebbero essere messi in vendita per i sostenitori partenopei. Si attende ora la decisione ufficiale.