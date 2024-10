Mugnano – Si è costituito il nuovo Comitato Festa della Madonna del Carmine

Questa sera nel salone San Liberatore si è costituito il nuovo Comitato Festa della Madonna del Carmine.

Il parroco don Giuseppe Autorino ha dichiarato:

“Ho convocato per oggi 23 ottobre tutti gli uomini e le donne di buona volontà, per la costituzione del nuovo comitato festa della Madonna del Carmine 2024/2025 di Mugnano del Cardinale, ed ho avuto una buona partecipazione. Hanno preso parte più di trenta persone ed è stato eletto vice presidente Macario Paolo, cassiere D’Apolito Andrea e Capriglione Carmine, segretari Romanini Tullio e Napolitano Carmine Felice. Sono contento e auguro un buon lavoro a tutti i componenti, riconoscendo che il momento ludico esterno é un elemento importante della festa: non va trascurato! Non deve essere però prevalente e staccato dal momento religioso, al quale deve rimanere sempre subordinato. Non è concepibile che una festa religiosa che si qualifica pubblica manifestazione di fede si riduca a manifestazioni paganeggianti con sperpero di denaro per il cantante famoso e per i fuochi artificiali. Sono sicuro che si potrà continuare a vivere questi festeggiamenti in onore della Madonna con la stessa attenzione che la nostra comunità ha sempre avuto. L’entusiasmo del gruppo potrà dare sicuramente un ottima riuscita”.

Siamo sicuri che l’unione d’intenti e la fede profonda di tanti fedeli guidati da don Giuseppe saprà dare lustro ad un evento importante per la tradizione mugnanese qual è la festa della Madonna del Carmelo. (L.C.)