Mugnano – IV novembre cerimonia in piazza

Per ricordare chi ha dato la vita per la Patria, si è tenuta in piazza Umberto I la cerimonia del IV novembre. È stata deposta una corona d’alloro dinanzi al monumento dedicato ai caduti in guerra. Il parroco Don Giuseppe Autorino ha poi celebrato la Santa Messa nella Parrocchia dell’Ascensione, presenti il sindaco dott. Alessandro Napolitano, vari consiglieri, esponenti della Proloco “Rimettiamoci Insieme”, familiari di caduti in guerra e tante persone comuni.

