Mugnano del Cardinale. Festeggiamenti in Onore di “Maria SS. delle Grazie”

Il Comitato Festa Maria SS. Della Grazie è lieto di annunciare i festeggiamenti in onore di “Maria SS. delle Grazie”, che si terranno dal 13 al 15 luglio. Questa occasione speciale combina celebrazioni religiose e attività civili, offrendo tre giorni di eventi significativi e divertenti per tutta la comunità. Di seguito, il programma dettagliato delle giornate.

Sabato 13 Luglio

Ore 22:00: La festa inizierà con un grande spettacolo musicale della Grande Sud Live Band, che vedrà la partecipazione speciale di Tonino Migliore nel ruolo di “Canta Ranieri”. Sarà una serata ricca di emozioni, con canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

Domenica 14 Luglio

Ore 09:00 : L’arrivo della banda musicale della città di Grottaminarda darà inizio alle celebrazioni domenicali. La banda sfilerà per le strade del paese, riempiendo l’aria di suoni festosi e coinvolgenti.

: L’arrivo della banda musicale della città di Grottaminarda darà inizio alle celebrazioni domenicali. La banda sfilerà per le strade del paese, riempiendo l’aria di suoni festosi e coinvolgenti. Ore 10:00 : La Santa Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale. Questo momento di preghiera è dedicato a tutti i fedeli che desiderano rendere omaggio a Maria SS. delle Grazie.

: La Santa Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale. Questo momento di preghiera è dedicato a tutti i fedeli che desiderano rendere omaggio a Maria SS. delle Grazie. Ore 11:00 : Seguirà la tradizionale gara del pallio e della torce, un evento che unisce sport e tradizione, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in una competizione amichevole.

: Seguirà la tradizionale gara del pallio e della torce, un evento che unisce sport e tradizione, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in una competizione amichevole. Ore 12:00 : La Santa Processione partirà dalla chiesa, accompagnata da una toccante infiorata all’uscita. La processione percorrerà le vie del paese, unendo la comunità in un momento di devozione e partecipazione collettiva.

: La Santa Processione partirà dalla chiesa, accompagnata da una toccante infiorata all’uscita. La processione percorrerà le vie del paese, unendo la comunità in un momento di devozione e partecipazione collettiva. Ore 22:00: La serata si concluderà con l’esibizione dell’Orchestra Spettacolo Sogno Italiano Band. La loro musica dal vivo offrirà uno spettacolo indimenticabile, capace di far ballare e divertire tutti i presenti.

Lunedì 15 Luglio

Ore 22:00 : L’ultima serata dei festeggiamenti sarà caratterizzata dal live concert di Alessio. Con le sue performance energetiche e le sue canzoni popolari, Alessio promette di offrire una serata di grande intrattenimento.

: L’ultima serata dei festeggiamenti sarà caratterizzata dal live concert di Alessio. Con le sue performance energetiche e le sue canzoni popolari, Alessio promette di offrire una serata di grande intrattenimento. Infine, a chiusura della serata, i Fuochi pirotecnici del Cav. Giovanni Cimmino illumineranno il cielo, regalando uno spettacolo visivo mozzafiato che concluderà in bellezza i festeggiamenti.

Il Parroco Don Giuseppe Autorino e il Comitato Festa Maria SS. Della Grazie invitano calorosamente tutta la comunità e i visitatori a partecipare a questi giorni di festa. Unitevi a noi per celebrare insieme, in un’atmosfera di fede, tradizione e gioia condivisa. Non mancate!

(Francesco Piccolo)