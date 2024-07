Mugnano del Cardinale. “Centro Benessere Psicologo”: Un Faro di Inclusione per Persone con Disabilità. Video

Nel cuore dell’Ambito A6 dei Servizi Sociali, il Centro Sociale Polifunzionale “Centro Benessere Psicologo” rappresenta un esempio eccellente di integrazione e supporto per persone con disabilità. Questo centro ospita 12 persone tra i 18 e i 65 anni, offrendo loro un ambiente stimolante e accogliente, dove possono crescere, imparare e sviluppare le proprie capacità.

Il video intitolato “IO SONO ALESSIO” è un progetto nato dalla sinergia tra uno studioso di sociologia e videomaker, Aniello Sgambati, e lo staff del centro, composto dalla psicologa dottoressa Miriam Barbati, dall’educatrice professionale dottoressa Luigia Peluso, e dagli operatori socio-assistenziali Mario Colucci e Marisa Oliviero. Il confronto costante con i fruitori del servizio ha permesso di realizzare un’opera autentica e significativa, dove ogni testimonianza contribuisce a illuminare le sfide e le conquiste quotidiane nel campo della disabilità.

Il progetto video “IO SONO ALESSIO” rappresenta un tassello fondamentale nella missione del centro. Aniello Sgambati, con la sua sensibilità sociologica e competenza tecnica, ha saputo cogliere l’essenza delle storie raccontate dai protagonisti. Il confronto con lo staff, in particolare con la dottoressa Barbati e la dottoressa Peluso, ha permesso di sviluppare una narrazione coerente e toccante, che mette in luce l’importanza della comunicazione adeguata nel trattare temi delicati come la disabilità.

Il Centro Sociale Polifunzionale “Centro Benessere Psicologo” continua a rappresentare un modello di eccellenza nell’ambito dei servizi sociali. Grazie a progetti come “IO SONO ALESSIO”, il centro non solo offre supporto e assistenza, ma contribuisce attivamente a costruire una cultura di inclusione e rispetto.

(Andrea Salvatore Guerriero)