MUGNANO DEL CARDINALE. Amministrative 2023, Antonio Napolitano e Filomeno Caruso affilano le armi: “Pronti a compiere un percorso amministrativo assieme”

Manca un anno alle prossime comunali di Mugnano del Cardinale, quando appunto i cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio Comunale, e già ci si prepara a creare un alternativa agli attuali amministratori comunali. Tutto lecito fin qui se non fosse che tra i primi esponenti a farsi avanti c’è il fratello dell’attuale sindaco del paese, l’avv. Antonio Napolitano che insieme al dott. Filomeno Caruso stanno intensificando gli incontri per mettere in piedi una alternativa che accolga tutte le forze sociali del paese. L’avvocato Antonio Napolitano ha dichiarato: “La democrazia implica avere un’idea e difenderla a prescindere se sei parente di… o amico di… Se non si difendono le proprie idee equivale a non averne. Ecco io e Filomeno Caruso abbiamo deciso di intraprendere un percorso amministrativo assieme condividendo idee, immaginando un paese molto diverso da quello che ci viene proposto. Siamo partiti per arrivare all’appuntamento di Mugnano 2023 con l’intento di coinvolgere energie valide della società ed utili alla comunità Mugnanese”.

Una dichiarazione forte e allo stesso tempo convinta della scelta intrapresa che è destinata ad infuocare ancora di più un estate già per se rovente.

