Mugnano del Cardinale: ai comizi si è parlato di Villa Santa Filomena. Ma sappiamo davvero cos’è e di che cosa si occupa?

La politica ha delle regole e questo è un dato di fatto: si tratta di meccanismi che spesso possono apparire incomprensibili, persino disumani, se guardati con gli occhi di un semplice cittadino. La politica ha le sue regole e non intendo entrare nel merito di questo. Non voto nel comune dove lavoro, sono piuttosto “super partes” e per questo motivo non mi interessa entrare nel merito della vita politica di Mugnano del Cardinale. Più volte è stata citata, nei comizi, la struttura dove lavoro, “Villa Santa Filomena “ , per questo motivo sento di dover spendere qualche parola al riguardo. Probabilmente nel paese non c’è, di fatto, molta attenzione alla Nostra struttura, che è una RSA accreditata dal SSN e che lavora con diversi tipi di disabilità. Una piccola comunità a cui abbiamo donato anima e corpo da ormai più di 12 anni. I nostri ospiti, sono parte integrante della nostra vita, in quanto passiamo la maggior parte del nostro tempo in struttura e noi siamo parte integrante della loro vita, per qualcuno la loro unica famiglia. È stato un piacere, dopo 12 anni di lavoro, con momenti difficili e delicati, che sia emersa fuori, finalmente quella che è la “Nostra Realtà “, troppo spesso messa nell’angolo, troppo spesso rimasta al buio. Queste poche righe sono semplicemente per dire che noi ci siamo, ci siamo da 12 anni, ogni giorno e moltissimi cittadini del nostro territorio non conoscono nemmeno l’esistenza di questa struttura oppure dei servizi che offre e dei professionisti che impiegano tempo ed amore, perché in questo ambito, chi ci lavora lo sa, non può essere una questione di impiego o di stipendio. Invitiamo dunque a scoprire questa meravigliosa e fragile realtà più da vicino, a supportarla e quindi non usarla solo come mezzo di “scontro” per mere sfide politiche. Ci sono molte persone disabili sul territorio che hanno bisogno di noi ed altrettante famiglie che hanno bisogno del supporto di operatori ed istituzioni. Noi ci siamo!

Carro Carla