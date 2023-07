Mugnano – Chiusura con il botto dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

Si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima delle Grazie con una piazza gremita di giovani e giovanissimi. La scelta del Comitato festa è risultata vincente, non si vedevano tanti giovani ad una festa di paese, da tanti anni. Si sono esibiti “Malammore, M24&Pako”, ospite a sorpresa Francesco Da Vinci e per finire il noto artista Vale Lambo. A mezzanotte uno splendido spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato la notte mugnanese. Questa sera, il Comitato per ringraziare i cullatori, che domenica con quasi 40° hanno portato in ogni strada la Madonna, offrirà loro un rinfresco nella piazzetta adiacente la biblioteca. (L. Carullo)