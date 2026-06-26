Moschiano in lutto per la scomparsa del piccolo Christian Romano. Oggi i funerali

Profondo dolore a Moschiano per la prematura scomparsa del piccolo Christian Romano, morto in un tragico incidente stradale.

A darne il triste annuncio sono il papà Gianluca, la mamma Mariella Terracciano, il fratellino Manuel Bonaventura, i nonni Vincenzo e Carmelina, gli zii Stefania, Salvatore, Marianna, Bernadetta, Nicola e Lello, i cugini Domenico, Giusy e Gabriele, insieme a tutti i parenti.

La salma giungerà nella Chiesa Parrocchiale Maria Santissima della Carità di Moschiano nella giornata di venerdì 26 giugno, dove sarà allestita la camera ardente a partire dalle ore 15:00. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 17:00. Al termine della cerimonia, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Domicella.

In queste ore di immenso dolore, l’intera comunità si stringe con affetto attorno alla famiglia Romano e Terracciano, esprimendo le più sentite condoglianze e partecipando con commozione al loro profondo lutto.