Avella: Il Pastificio IMPERIVM dello chef Francesco Pecchia conquista con le sue specialità gastronomiche i palati degli amanti della buona cucina.

di Saverio Bellofatto

Francesco Pecchia, chef avellano con oltre 20 anni di esperienza tra Villaggi turistici della Valtur e grandi alberghi, nel 2021 sceglie di ritornare nella sua bella Città d’Arte per dare vita a un’azienda che in pochissimo tempo si è affermata quale eccellenza enogastronomica del territorio. “L’arte di produrre pasta mi ha sempre accompagnato – racconta Pecchia –. Allora perché non mettere tutto il mio know how tecnologico al servizio della pasta artigianale? La passione e l’amore per la cucina, l’idea di sedurre con le proprie ricette i consumatori offrendo qualità e genuinità, hanno subito reso l’azienda un punto di riferimento per chi ama la buona cucina”. Nel pastificio i buongustai trovano formati realizzati esclusivamente con grani irpini di qualità, lavorati con i ritmi del tempo. Non solo pasta fresca: una cucina prêt à manger e un servizio di catering impeccabile. Completa l’offerta una larga scelta di vini, sughi, e prodotti tipici locali da abbinare, per portare a casa l’esperienza completa della mitica cucina irpina. IMPERIVM, il nome non è scelto a caso, è un brand che racconta anche la storia di Avella, cittadina archeologica che i Romani resero grande e strategica. Ed è la storia di Francesco, che grazie al richiamo delle proprie radici torna a casa per contribuire e arricchire con la sua esperienza umana e professionale lacrescita e la promozione della sua terra. Chapeau!

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