Le attività del Circolo Culturale Nicola Pugliese di Avella 

La sperimentazione di proporre cultura in un luogo aperto come Piazza Municipio ad Avella è fallita ieri, per la presenza di Giove Pluvio e gli annessi e connessi. La poetessa Anna Napolitano sarà comunque presente nel nostro territorio alla ripresa delle attività autunnali.Ci sembra utile ripercorrere sinteticamente tutte le attività, che dal mese di novembre 2025 abbiamo proposto al nostro territorio. Nostri ospiti graditissimi, sono stati lo storico Carlo Avagnano ed il giornalista Stefano Cortese, che in tre distinti incontri hanno intrattenuto il pubblico su temi legati alla storia contemporanea di Napoli negli anni novanta, su una approfondita riflessione sull’opera di Nicola Pugliese e su quella di Pier Paolo Pasolini. In questi casi abbiamo scelto di cambiare i luoghi degli incontri, alternando la sala Alvarez nel palazzo ducale di Avella all sede M.A.SC.I. 2.

In occasione della presentazione del romanzo del nostro concittadino Romano Pescione, abbiamo utilizzato la sede della Mondadori e per presentare il libro del professore Antonio Vecchione abbiamo privilegiato la sede distaccata del C.A.I. di Avellino. Nell’ambito di una manifestazione per la promulgazione di un testo sulla Shoah, presso il teatro Colosseo di Baiano, un componente ha esposto i tratti essenziali, che hanno contraddistinto la costituzione di questo aggregato culturale.

Il Circolo Culturale Nicola Pugliese procederà il suo percorso alla ricerca di ” proporre ” la divulgazione culturale in modo gratuito e nella prospettiva di promozione sociale per tutto il territorio. Rimane viva ed aggiornata la nostra pagina Facebook, che nel corso dell’estate sarà arricchita da annotazioni e recensioni su altre pubblicazioni in versi ed in prosa.

Un saluto a tutti coloro che hanno voluto gratificarci con la loro presenza agli incontri prima citati, un ringraziamento alla Amministrazione Biancardi per la disponibilità al patrocinio ed all’uso dei locali in loro possesso ed a tutti profondiamo un augurale AD MAIORA.

Pellegrino Palmieri

Domenico Salvi

Vincenzo Serpico