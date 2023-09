Marco Trasente: Il Nuovo Presidente della Scandone Basket di Avellino Porta Grandi Aspettative

La Scandone Basket di Avellino ha un nuovo presidente, Marco Trasente, noto titolare della ditta SIA Impianti. Questo cambio di leadership promette di portare una ventata di freschezza e innovazione all’interno della squadra di basket, suscitando già grandi aspettative tra i tifosi.

Marco Trasente è una figura di spicco nell’industria. La sua azienda, SIA Impianti, si è affermata come leader nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, fornendo soluzioni di alta qualità a una vasta gamma di settori industriali. La sua competenza nel gestire una ditta di successo gli ha fornito le abilità e l’esperienza necessarie per assumere un ruolo di leadership nella Scandone Basket.

Il passaggio di Marco Trasente alla presidenza della Scandone Basket rappresenta una nuova era per la squadra. In un’intervista esclusiva con Binews, il giovane presidente ha condiviso le sue ambizioni per il club e le sue aspettative per il futuro.

Le parole del Presidente: “Voglio coinvolgere la comunità locale e i tifosi nella crescita della squadra, creando un legame più forte tra il club e la città di Avellino. E con un bravo allenatore come Sanfilippo, otterremo ottimi risultati.”

La Scandone Basket ha una base di tifosi appassionati e fedeli che attendono con ansia il futuro della squadra sotto la guida di Marco Trasente. I tifosi hanno accolto con entusiasmo il nuovo presidente e gli hanno espresso il loro sostegno incondizionato.

“Ho un presidente ambizioso e competente”, hanno affermato i tifosi. “Siamo fiduciosi che porterà la Scandone Basket a vincere molte partite e a ottenere risultati eccezionali.”

Con un passato di successo nell’industria e una visione impressionante per il futuro della Scandone Basket di Avellino, Marco Trasente è senza dubbio una figura chiave nel mondo dello sport e dell’imprenditoria locale. Gli auguriamo tutto il successo nel suo nuovo ruolo e non vediamo l’ora di vedere la squadra crescere e prosperare sotto la sua guida. Forza Scandone Basket!

(Andrea Salvatore Guerriero)