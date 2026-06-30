Lauro, danni da maltempo: parte la ricognizione per le aziende agricole

Dopo le violente calamità atmosferiche che hanno colpito il territorio nel mese di giugno, anche il Comune di Lauro, guidato dal Sindaco Rossano Sergio Boglione, si mobilita per sostenere il comparto agricolo. L’Amministrazione comunale ha infatti avviato la ricognizione dei danni subiti dalle aziende agricole, invitando gli operatori del settore a compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.
L’iniziativa si inserisce nel solco di quanto già avviato dal Comune di Monteforte Irpino grazie all’impegno della delegata all’Agricoltura, Katia Renzulli, che ha promosso una capillare raccolta delle segnalazioni per consentire una corretta quantificazione dei danni e rafforzare la richiesta di eventuali interventi di sostegno.
A rilanciare l’appello è il vicesindaco di Lauro, Pino Graziano, che invita gli agricoltori del territorio a partecipare numerosi alla ricognizione.
«È fondamentale – afferma Graziano – che tutte le aziende agricole colpite compilino il modulo disponibile sul sito del Comune. Solo attraverso una fotografia precisa delle conseguenze provocate dal maltempo potremo rappresentare con forza le esigenze del nostro territorio presso gli enti competenti e sostenere eventuali richieste di ristoro.»
Il vicesindaco rivolge inoltre un invito ai Comuni dell’area. «L’esempio di Monteforte Irpino dimostra quanto sia importante agire tempestivamente. Inviterò,per le vie brevi, in qualità di consigliere provinciale,tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi ad attivare analoghe procedure di ricognizione. Un’azione condivisa consentirà di presentare un quadro complessivo dei danni subiti dall’agricoltura irpina, rafforzando le istanze dell’intero territorio.»
L’Amministrazione comunale ricorda che la compilazione del modulo rappresenta un passaggio essenziale per censire le perdite causate dagli eventi atmosferici di giugno e invita tutti gli agricoltori interessati a trasmettere la documentazione richiesta nei tempi previsti.