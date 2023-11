CALCIO. La Virtus Francavilla interrompe la striscia di vittorie dei Lupi con un pareggio 1-1

La Virtus Francavilla ha compiuto un’impresa notevole interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, strappando un pareggio in un emozionante scontro contro il Partenio-Lombardi. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e determinazione da parte di entrambe le squadre.

La partita si è aperta con un gol di Andrea Polidori al 13′. Questo è stato il terzo gol stagionale per Polidori, ed è stato realizzato con una precisa conclusione di testa su un cross impeccabile di Macca. La Virtus Francavilla è così riuscita ad andare in vantaggio, suscitando l’entusiasmo dei suoi tifosi giunti in un centinaio al Partenio-Lombardi.

Tuttavia, la squadra di Pazienza non si è arresa e ha risposto con forza nel secondo tempo. Gori è stato l’autore del gol che ha ristabilito la parità nel punteggio, siglando una rete che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

La partita è stata caratterizzata da una serie di azioni da parte di entrambe le squadre, con tentativi di segnare che si sono susseguiti incessantemente. La Virtus Francavilla è apparsa particolarmente difensiva, cercando di uscire dalla tana del lupo senza sconfitta.

L’Avellino, d’altra parte, ha cercato di reagire e ha sfiorato il gol quando Sannipoli ha tirato, ma il suo tiro è terminato poco fuori dalla porta, difesa da Forte. In seguito, la Virtus Francavilla ha avviato una transizione che è stata sventata dalla difesa avversaria. Nell’ultima parte del primo tempo, l’Avellino ha cercato di riequilibrare la partita e ha sfiorato il gol colpendo la traversa con un tiro dalla distanza di Pamiero.

L’inizio del secondo tempo ha visto l’Avellino pareggiare la partita, grazie anche ai cambi operati da Michele Pazienza. Gori è stato l’eroe, siglando un gol al 47′ con un tiro deviato dalla difesa avversaria. La Virtus Francavilla ha risposto subito, segnando al 57′ con Biondi, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

La partita è proseguita con momenti di grande tensione e azioni da entrambe le squadre. La Virtus Francavilla ha difeso con determinazione e con molte perdite di tempo e ha resistito agli attacchi dell’Avellino. L’arbitro ha concesso cinque minuti di recupero, che sono stati estesi a causa del gioco spezzettato nelle fasi finali, anche se non è apparso all’altezza della gara.

Nonostante gli sforzi dell’Avellino, la Virtus Francavilla è riuscita a tenere a bada gli avversari ea portare a casa un punto fondamentale.