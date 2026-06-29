Juve Stabia, Francesco Agnello: “In Corte d’Appello l’istanza di dissequestro delle quote societarie”. Fissata la nuova udienza

Corte di Appello di Napoli: prossima udienza sull’appello avverso il sequestro di prevenzione – R.G.M.P. n. 60/2026

Nei prossimi giorni si terrà dinanzi alla Corte di Appello di Napoli l’udienza relativa all’appello proposto avverso il decreto di sequestro di prevenzione, iscritto al R.G.M.P. n. 60/2026, avente ad oggetto la richiesta di revoca del sequestro delle partecipazioni sociali della S.S. Juve Stabia S.r.l.

L’impugnazione, promossa nell’interesse dell’imprenditore Francesco Agnello, mira ad ottenere il riesame integrale del provvedimento impugnato, nella convinzione che ricorrano i presupposti per il dissequestro delle partecipazioni e il pieno ripristino dei diritti patrimoniali e societari della proprietà.

La difesa, affidata al Prof. Avv. Giuseppe Nocera e al Prof. Avv. Vaccarella, illustrerà alla Corte le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’appello, confidando in un approfondito riesame dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l’adozione della misura.

L’udienza rappresenta un passaggio di particolare rilievo non soltanto sotto il profilo patrimoniale e societario, ma anche per la tutela dei principi di legalità, proporzionalità e garanzia del diritto di difesa, valori fondamentali del nostro ordinamento.

L’imprenditore Francesco Agnello rinnova la propria piena fiducia nell’operato della Magistratura e nella Corte di Appello di Napoli, auspicando che il procedimento possa concludersi con il ripristino della piena disponibilità delle partecipazioni sociali e con il definitivo chiarimento della vicenda.

Ulteriori comunicazioni saranno rese note all’esito dell’udienza.