Penisola Sorrentina, la Guardia Agroforestale restituisce un portafoglio smarrito: gesto di onestà al servizio della comunità

Un gesto di senso civico e di attenzione verso la comunità quello compiuto ieri dalla squadra della Guardia Agroforestale Italiana – Distaccamento della Penisola Sorrentina.

Durante il servizio sul territorio, gli operatori hanno rinvenuto un portafoglio abbandonato lungo la strada. Al suo interno erano custoditi carte di credito, documenti personali e altri effetti di particolare importanza.

Grazie alle verifiche immediatamente avviate, il personale è riuscito a risalire all’identità del legittimo proprietario, che è stato prontamente contattato.

La restituzione del portafoglio è avvenuta direttamente per mano del responsabile della Guardia Agroforestale della Penisola Sorrentina, Cap. Antonio Punzo, affiancato dai volontari Alessio Carmine Astarita e Sadé Gabriel Punzo.

Grande la gratitudine espressa dal cittadino, che ha voluto ringraziare personalmente gli operatori per la disponibilità, la professionalità e l’impegno quotidiano profuso al servizio della collettività.

L’episodio rappresenta un esempio concreto di correttezza, spirito di servizio e vicinanza ai cittadini, valori che la Guardia Agroforestale Italiana continua a promuovere attraverso il proprio costante impegno sul territorio.