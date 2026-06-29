Provincia di Avellino, al via la Call for Papers sul futuro delle aree interne campane tra tradizione e innovazione

Parte una CALL FOR PAPERS dalla Provincia di Avellino sullo “Sviluppo e resilienza delle aree interne della Campania fra tradizione e innovazione”. La Collana “Studi e ricerche nelle scienze umane- Logos, paideia e aretè”, diretta dalla Dott.ssa Giulia Perfetto, promuove una Call for Paper per la realizzazione del secondo volume collettaneo: “Sviluppo e resilienza delle aree interne della Campania fra tradizione e innovazione”, a cura del Prof. Pier Franco Savona (Università Federico II di Napoli). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare, attraverso la ricerca e la creatività, il patrimonio culturale, sociale e umano dei piccoli centri della Campania, ripensandone il futuro tra memoria, innovazione e inclusione. Le Aree tematiche sono:

• Radici culturali e storie

• Diritti ed etica della cura

• Creatività e innovazione

• Inclusione, genere e disabilità

La Call è aperta a studiosi, ricercatori, professionisti, dottorandi e a chiunque desideri offrire un contributo scientifico originale. Modalità di partecipazione: invio di un paper scientifico (massimo 50.000 caratteri, corredato da note bibliografiche e bibliografia essenziale), agli indirizzi e-mail

[email protected] e [email protected]

Scadenza: 30 settembre 2026. Tutti i contributi saranno sottoposti a peer review parte di valutatori esterni del Comitato Editoriale della Collana. Un’opportunità, in continuità rispetto al primo volume a cura della Dottoressa Giulia Perfetto “Formazione e società: prospettive multidisciplinari”, per contribuire alla costruzione di un nuovo immaginario delle aree interne campane, valorizzando tradizioni, comunità e prospettive di sviluppo.