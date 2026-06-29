Provincia di Avellino, al via la Call for Papers sul futuro delle aree interne campane tra tradizione e innovazione

• Radici culturali e storie
• Diritti ed etica della cura
• Creatività e innovazione
• Inclusione, genere e disabilità
La Call è aperta a studiosi, ricercatori, professionisti, dottorandi e a chiunque desideri offrire un contributo scientifico originale. Modalità di partecipazione: invio di un paper scientifico (massimo 50.000 caratteri, corredato da note bibliografiche e bibliografia essenziale), agli indirizzi e-mail
[email protected] e [email protected]
Scadenza: 30 settembre 2026. Tutti i contributi saranno sottoposti a peer review parte di valutatori esterni del Comitato Editoriale della Collana. Un’opportunità, in continuità rispetto al primo volume a cura della Dottoressa Giulia Perfetto “Formazione e società: prospettive multidisciplinari”, per contribuire alla costruzione di un nuovo immaginario delle aree interne campane, valorizzando tradizioni, comunità e prospettive di sviluppo.