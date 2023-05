IRPINIA. Polo logistico in Valle Ufita, Petracca: “su mia richiesta tavolo in regione con RFI l’incontro il prossimo 10 maggio

“Alla luce degli ultimi sviluppi relativi all’ipotesi di realizzazione del polo logistico in Valle Ufita, in particolare in riferimento al ruolo fin qui svolto da Rfi, soggetto affidatario dell’infrastruttura, ho ritenuto opportuno e necessario sollecitare la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale a regia regionale perché si arrivi in tempi rapidi ad un chiarimento. L’incontro è convocato a Napoli per mercoledì, 10 maggio, con inizio alle ore 12.00, presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania”. Lo annuncia il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente dell’ottava commissione permanente della Regione Campania.

“Ringrazio il collega Luca Cascone – aggiunge Petracca – per aver accolto la mia richiesta e per aver dato immediatamente seguito alla mia sollecitazione. All’incontro di mercoledì sono stati convocati i rappresentanti di Rfi e tutti gli attori del nostro territorio coinvolti dalla ipotesi di realizzazione di questa importante infrastruttura a cui sono legati rilevantissimi processi di sviluppo che riguardano l’area interessata, ma in generale tutto il tessuto produttivo e commerciale irpino”.

“Ad Rfi – così conclude Maurizio Petracca – chiederemo di sapere in via definitiva sulla base di quale studio si è arrivati alla determinazione delle risorse necessarie per la realizzazione della piattaforma logistica e solleciteremo l’avvio in tempi celeri di una progettazione, tassello che renderà l’iter di finanziamento concreto e non più aleatorio. E’ giusto e doveroso che ognuno faccia la sua parte rispetto alle competenze ed il ruolo che svolge, i consiglieri regionali per ciò che compete alla Regione ed i parlamentari irpini per ciò che compete al governo nazionale. Solo alimentando un alto livello di coesione territoriale riusciremo a vincere questa partita cruciale per il nostro territorio”.