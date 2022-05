Irpinia Adesso, Ardolino: elezioni Atripalda, nessun segnale di cambiamento

«Alle elezioni amministrative di Atripalda, purtroppo, ancora una volta, va in scena lo stesso copione. Di cambiamento non c’è alcuna traccia». Così Giovanni Ardolino, presidente di Irpinia Adesso.

«Nella fase di costruzione delle liste – prosegue il dirigente del movimento – abbiamo cercato di verificare gli spazi di agibilità di un progetto civico alternativo, per dare un contributo disinteressato e appassionato, come sempre, alla comunità locale, per la crescita della cittadina, la riqualificazione delle periferie, il rilancio del centro, più attenzione al commercio e soprattutto per la riorganizzazione delle politiche sociali. Ma non abbiamo riscontrato le condizioni necessarie per dare forma e contenuti ad una lista autonoma, che potesse concorrere adeguatamente alla guida del Comune. D’altra parte, abbiamo dovuto constatare che chi ha disamministrato in questi anni e nel passato non solo non è pronto a farsi da parte, ma nemmeno disponibile ad un minimo di autocritica. In ogni caso, non avremmo condiviso, percorsi e candidature con chi è responsabile dei problemi di Atripalda ed ha dimostrato di non essere in grado di dare risposte efficaci alle istanze dei cittadini».

«Per queste ragioni, abbiamo preferito – conclude Ardolino – fare un passo indietro e non essere presenti alla tornata amministrativa, nonostante le sollecitazioni ricevute. La nostra idea di politica e di rappresentanza istituzionale, intesa come servizio alla collettività, non si coniuga con l’avvilente panorama attuale. Per quel che ci riguarda, continueremo il nostro impegno sociale, civile ed associativo e saremo vigili osservatori delle dinamiche locali, senza mai tirarci indietro quando sarà possibile fornire un contributo di idee e di proposte per il territorio e, nello specifico, per Atripalda».

