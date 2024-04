Intervento notturno dei Vigili del Fuoco di Avellino: incendio spegnato in via Cretazza a Montoro

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03’15 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro alla frazione Borgo in via Cretazza, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture in sosta. Le fiamme che hanno avvolto i due veicoli sono state prontamente spente evitando che si propagassero ad altre autovetture e ad edifici limitrofi. Non si sono registrati ulteriori danni e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra per i rilievi di propria competenza. ‏