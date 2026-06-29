Insulti a Zabatta, Casa Riformista – Noi di Centro: “Violenza e sessismo intollerabili, pieno sostegno all’Assessora”

Una ferma condanna che si unisce a quella già espressa dal Presidente della Regione e dall’intera Giunta.

«Gli attacchi subiti da Fiorella – dichiarano gli esponenti del gruppo – travalicano ogni limite del legittimo dissenso. Siamo di fronte a insulti misogini che non contestano una linea politica, ma colpiscono vilmente la persona. Questa violenza verbale impoverisce il dibattito pubblico e alimenta un clima di intimidazione che prende di mira, con particolare ferocia, le donne impegnate nelle istituzioni».

«Di fronte a questa barbarie – conclude la nota – le forze politiche hanno il dovere di fare fronte comune: il rispetto della dignità umana non è negoziabile e nessuna divergenza di vedute può giustificare l’odio. Sosterremo l’Assessora in ogni iniziativa a tutela della sua persona, convinti che contrastare l’odio social sia l’unico modo per difendere la qualità della nostra democrazia»