A Cesinali torna il fascino delle auto d’epoca: il 5 luglio 2026 il “Raduno Autostoriche Cesinali – Memorial Giuseppe Galasso”

Cesinali si prepara ad accogliere una nuova edizione del “Raduno Autostoriche Cesinali – Memorial Giuseppe Galasso”, appuntamento dedicato agli appassionati di motori e alle vetture storiche, in programma domenica 5 luglio 2026.

L’evento, che rientra tra le iniziative di Aci Storico di Avellino, è organizzato dalla Scuderia Avellino Racing e dalla Pro Loco Cesinali. Rappresenta un momento di incontro per collezionisti, appassionati e famiglie, nel segno della valorizzazione del patrimonio automobilistico e della memoria di Giuseppe Galasso, promotore di questa disciplina sportiva, a cui la manifestazione è dedicata.

Il raduno prenderà il via alle ore 10.00, mentre la cerimonia di premiazione è prevista alle ore 12.30. Le iscrizioni saranno effettuate presso Andy Bar di Cesinali, entro il 3 luglio 2026.

L’iniziativa si propone di celebrare la cultura delle auto storiche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere la passione per i motori e di ammirare vetture che hanno segnato epoche diverse dell’automobilismo.

La manifestazione si preannuncia come una giornata all’insegna della convivialità e dell’amore per le quattro ruote d’epoca, richiamando partecipanti e visitatori da tutta la provincia e non solo.