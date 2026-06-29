Il Club Panathlon Fracta Major celebra l’estate con una serata dedicata allo sport, alla cultura e alla convivialità

Redazione

Sarà il suggestivo scenario del Marina Club Hotel di Baia Domizia a fare da cornice, sabato 4 luglio p.v. alla tradizionale Conviviale dell’Estate organizzata dal Club Panathlon Fracta Major, presieduto da Flora Scelza.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa del sodalizio, che da anni promuove i valori etici dello sport, della cultura e della solidarietà, favorendo occasioni di incontro e confronto tra professionisti, istituzioni e rappresentanti del mondo civile.

La giornata prenderà il via alle ore 12.30 con il pranzo conviviale affacciato sul mare, in una location che coniuga eleganza e ospitalità, offrendo ai partecipanti un momento di relazione e condivisione nel segno dell’amicizia panathletica.

Particolarmente atteso l’intervento del dottor Salvatore Antonio Aurilio, che proporrà una riflessione sul tema “Sport e disabilità”, affrontando il valore dello sport quale straordinario strumento di inclusione, crescita personale e abbattimento delle barriere culturali.

Ad accompagnare la giornata sarà un raffinato programma musicale che alternerà momenti di intrattenimento e tradizione. Al pianoforte e alla voce si esibirà Salvatore Martello, affiancato dal sassofonista e percussionista Franco Capasso, mentre la grande tradizione della canzone classica napoletana sarà affidata alle interpretazioni di Sossio Giordano e Giuseppe Gambi, con la partecipazione del duo formato da Paky Capasso e Brigida Del Prete.

La Conviviale dell’Estate si conferma così un’occasione per celebrare non solo la stagione estiva, ma anche i principi fondanti del Panathlon International: il fair play, la promozione della pratica sportiva come valore educativo e il dialogo tra le diverse espressioni della società.

L’evento è riservato ai soci e agli invitati e si svolgerà presso il Marina Club Hotel, in via dell’Erica, a Baia Domizia (CE).

Un appuntamento che rinnova la vocazione del Club Panathlon Fracta Major a essere luogo di incontro, cultura e condivisione, valorizzando il legame tra sport, territorio e impegno sociale.