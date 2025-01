“Insieme per la Pace”: evento a Mugnano di Cardinale il 26 gennaio 2025

Il 26 gennaio 2025, la comunità di Mugnano di Cardinale si riunirà per un’importante iniziativa dedicata alla pace, dal titolo **”Insieme per la Pace: la vera pace inizia nel cuore degli uomini”**. L’evento, promosso dalla comunità interparrocchiale e supportato da istituzioni locali, rappresenta un’occasione di riflessione e condivisione, in un clima di unità e solidarietà.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:30 in **Piazza Cardinale**, dove si terranno gli interventi di personalità locali:

– Alessandro Napolitano, Sindaco

– Luigia Conte, Dirigente Scolastico

– Luigi Passero, Maresciallo dei Carabinieri

– Giovanni Petrillo, Presidente della Pro Loco

Lungo il percorso, saranno previste soste di riflessione in alcuni punti simbolici della città, tra cui:

– Piazza Cardinale

– Rione Mastrangelo

– Via Montevergine

– Via Nazionale

Celebrazione religiosa

La giornata culminerà con la celebrazione della **Santa Messa presso il Santuario di Santa Filomena** alle ore 12:00, un momento di raccoglimento spirituale che sancirà l’importanza della pace come valore universale.

Un messaggio di speranza

L’evento non è solo un’occasione per promuovere la pace, ma anche per ribadire l’importanza del dialogo e della coesione sociale. La comunità di Mugnano di Cardinale invita tutti a partecipare, sottolineando come la pace inizi dai cuori di ciascun uomo e si costruisca attraverso piccoli e grandi gesti quotidiani.

Un’iniziativa che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni locali, vuole trasmettere un messaggio di speranza e costruire un futuro più armonioso per tutti.