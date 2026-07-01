Mugnano del Cardinale, “Il Cammino di Santa Filomena”: ringraziamento al consigliere provinciale Enrico Montanaro e al presidente Fausto Picone per il patrocinio

Un sentito ringraziamento al consigliere provinciale Enrico Montanaro e al presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti dell’iniziativa “Il Cammino di Santa Filomena”, in programma a Mugnano del Cardinale.

La Provincia di Avellino ha infatti concesso il patrocinio morale e l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma istituzionale per la manifestazione, accogliendo la richiesta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica IrpiniAvventura, presieduta da Felice D’Apolito. Il provvedimento, firmato dal presidente Fausto Picone, riconosce il valore dell’iniziativa e ne sostiene ufficialmente la promozione.

Un riconoscimento importante che premia il lavoro degli organizzatori e conferma l’attenzione delle istituzioni verso un evento che punta a valorizzare il patrimonio religioso, storico e naturalistico del territorio.

Un plauso particolare viene rivolto al consigliere provinciale Enrico Montanaro, che si è attivato affinché la richiesta trovasse il giusto riscontro, e al presidente Fausto Picone, che ha sottoscritto il decreto di concessione del patrocinio, offrendo un concreto sostegno istituzionale a una manifestazione destinata a richiamare numerosi partecipanti.

Il patrocinio della Provincia rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita de “Il Cammino di Santa Filomena”, iniziativa che si propone di promuovere il territorio irpino attraverso la fede, la cultura e il turismo lento, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e comunità locali.