Il Cagliari strappa il pareggio al Napoli all’ultimo respiro: Luvumbo al 96′ risponde a Osimhen. Video

Il Napoli vive una stagione da dimenticare, e il destino sembra fargliene assaporare un’altra amara delusione. Nell’ultimo scontro con il Cagliari, il destino si è manifestato nel modo più crudele: un gol al 96′, un battito di ciglia dal fischio finale, ha compromesso le speranze di una vittoria tanto necessaria per alimentare il morale azzurro. L’eroe improvviso si chiama Luvumbo, un giocatore del Cagliari che ha approfittato di un clamoroso errore di valutazione di Juan Jesus per siglare il gol del pareggio.

Il Napoli sembrava aver intravisto una luce in fondo al tunnel con il rientro di Osimhen, autore di un gol che cancellava tre mesi di astinenza da reti in trasferta. Tuttavia, la gioia è stata fugace e il destino ha giocato un brutto scherzo agli uomini di Calzona. Non è la prima volta che il Napoli cade vittima di errori individuali, e questa volta è stato Juan Jesus a peccare nel momento cruciale.

Luvumbo, freddo e calmo, ha approfittato di questa dormita difensiva, controllando la palla e infilando Meret a pochi secondi dal termine. Un pareggio che è stata una vera e propria punizione per il Napoli, che aveva sprecato diverse opportunità nel corso della partita. Politano aveva mancato il raddoppio, Simeone aveva peccato di egoismo, e quando le individualità non brillano, il calcio si dimostra spesso inesorabile.

Il Napoli aveva cercato di riscattare una stagione finora deludente, ma il destino ha deciso altrimenti. Questo pareggio rappresenta un duro colpo alle speranze di Champions League e un’altra pagina nera in una stagione che sembra non avere fine. La delusione è palpabile, e i due punti persi fanno male, aumentando solo l’amarezza di una squadra che sta attraversando un periodo difficile.

Ora il Napoli dovrà rialzarsi e cercare di trovare nuove motivazioni per affrontare la seconda parte di una stagione che si preannuncia ancora più difficile.