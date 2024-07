GROTTAMINARDA. Parcometri in funzione da martedì: tariffe e aree di sosta

Entrerà in funzione martedì 9 luglio il nuovo Piano di Sosta a pagamento del Comune di Grottaminarda: 10 i parcometri installati, 13 le aree interessate, 334 gli stalli a disposizione per il parcheggio a pagamento (stalli blu). Naturalmente restano a disposizione dei cittadini un numero congruo di parcheggi gratuiti (stalli bianchi), 294, quindi circa il 50 per cento, alcuni dei quali regolamentati dal disco orario.

Le fasce orarie interessate dal parcheggio a pagamento sono dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:30 di tutti i giorni feriali con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi.

Per quanto riguarda le tariffe ordinarie: per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima si pagheranno 0,50 centesimi.

Sarà possibile accendere anche degli abbonamenti rivolgendosi agli Uffici del Comado di Polizia Municipale. Per i cittadini residenti e lavoratori dipendenti o autonomi che svolgono la propria attività nel Comune di Grottaminarda l’abbonamento mensile avrà un costo di 10 euro, quello semestrale di 50 euro, 95 euro l’annuale. Per tutti gli altri utenti 15 euro per l’abbonamento mensile, 80 semestrale e 150 annuale.

Esenzioni sono previste per i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, per i veicoli utilizzati per l’esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino, per i portatori di handicap muniti di regolare contrassegno e per i mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Queste le aree interessate alla gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite: via Alcide De Gasperi, Parcheggio Alcide De Gasperi, via Valle, via Giacomo Leopardi, via Papa Giovanni XXIII, via Dante Alighieri, Via Aldo Moro, Parcheggio Piazzale San Pio, via Luigi Sturzo, via Angelo Antonio Minichiello, via Largo Mercato, Piazza Europa, Piazza della Repubblica.

Si ricordano inoltre quali sono le aree gratuite con obbligo di disco orario(presente segnaletica): Corso Vittorio Emanuele, via Alcide De Gasperi, via Valle, via Aldo Moro.

«Da mercoledì 12 giugno abbiamo introdotto anche 3 Ausiliari del traffico a supporto delle unità di Polizia Municipale – afferma l’Assessore delegato al Traffico, Edoardo De Luca – saranno attivi 20 ore settimanali ciascuno per 50 settimane. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini un paese più vivibile ed ordinato. Chiediamo quindi la massima collaborazione di tutti nel rispettare le regole del Codice della strada e del viver civile. Sarà importante rispettare il disco orario che resta attivo laddove già previsto.

Questa riorganizzazione – prosegue il Delegato dell’Amministrazione Spera – è frutto di un Piano ben articolato che tiene presente diritti e doveri degli automobilisti. Laddove vi sono stalli blu vi sono anche stalli bianchi. Un esempio: in via Papa Giovanni XXIII vi sono 28 stalli a pagamento e 23 liberi più uno per disabili».