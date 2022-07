Futsal. La Sandro Abate ufficializza il pivot italo brasiliano Gui.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Guilherme Gaio detto GUI, pivot, classe 1991, brasiliano naturalizzato italiano.

Guilherme Gaio GUI arriva dal Futsal Pescara dove nella scorsa stagione ha disputato 28 gare ufficiali, realizzando 22 reti. E’ stato autore nella precedente stagione di due triplette e di due doppiette, 5 suoi gol sono risultati decisivi per portare a casa il risultato. Con la stessa maglia nella stagione precedente è stato autore di 26 gol in 29 partite. Nella stagione 2019/2020 ha realizzato 21 gol in 21 gare ufficiali. In carriera ha indossato anche le maglie di Foz Cataratas e Fundao. E’ tra i punti fermi della nazionale italiana di futsal.