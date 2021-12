Forino (Av). Ritorna la tradizionale “Discesa di Babbo Natale” nella cittadina dei Sette Colli.

Si dice che San Nicola di Bari, Santo Universale e Patrono di Forino sia un santo invocato da tante categorie sociali. Tra queste in particolar modo dagli scolari, dai naviganti, dalle donne da marito e donne meno fortunate come le meretrici. Tutte queste specificità di protezione rispecchiano i valori di fede affrontate in vita nel difendere tali categorie sociali. Ma San Nicola di Bari nella sua universalità si lega in particolar modo anche ai bambini. Difatti il taumaturgo è per antonomasia diventato tale, grazie anche alla figura di Santa Claus, ovvero modificazione di Sant Nicolaus. Forino dopo la Pandemia “Covid” grazie all’Associazione “LIBERTAS Forino”, in previsione delle imminenti festività natalizie, e come tutti gli anni avviene ormai da 39 anni ha voluto organizzare la Discesa di Babbo Natale dalla collina di San Nicola, più precisamente dalla frazione di Castello. Giunta come detto alla sua XXXVIIII edizione, la manifestazione in effetti, coinvolge tutta la popolazione e ovviamente i più piccoli che accorrono in massa non solo da Forino ma anche dalle zone limitrofe. Durante il tragitto Babbo Natale regalerà caramelle, leccornie a tutti i bambini che affolleranno le strade del paese. Babbo Natale infatti, attraverserà sulla propria fantastica slitta, le frazioni di Celzi e Petruro, e concluderà il suo giro a Forino in Piazza Tigli. Ogni anno la competizione per colui il quale , dovrà impersonare la figura Babbo Natale, è più agguerrita che mai, tanto che per i membri dell’Associazione diventa sempre più arduo scegliere la persona che per una sera dovrà ” trasformarsi” nella tanto amata figura di Babbo Natale. Programma della manifestazione che questo anno per motivi organizzativi si svolgerà giovedì 16 dicembre 2021 è questo. Ore 18.00: Benedizione delle Caramelle e partenza di Babbo Natale dalla piazzetta di Castello; ore 18.30 Celzi, attraversamento di Via Due Principati;

ore 19.30: Petruro, attraversamento di Via Mazzini e Via Provinciale; ore 20.00: Forino, Via Annunziata, Via Roma e arrivo in Piazza Tigli. (gli orari ed altri contorni socio culturali della manifestazione potrebbero anche subire leggere variazioni).Ed allora buona festa patronale e buon Babbo Natale a tutti. DANIELE BIONDI

adsense – Responsive – Post Articolo