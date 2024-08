Forino (Av): La Preside Antonella De Donno dà il benvenuto a studenti e genitori di Forino all’ I.C. Serino dove dal prossimo anno saranno aggregati.

Dopo la nota vicenda del Dimensionamento Scolastico che ha visto lo storico I.C Forino essere dimensionato con l’ I.C. Serino , la Preside Antonella De Donno ha voluto riservare queste belle parole a studenti e famiglie che dal Primo Settembre passeranno sotto l’ egida dell’ I.C. Serino .

“Anno scolastico 2024/25

Cari genitori, docenti, alunni e amici dell’Istituto Comprensivo di Serino, con grande gioia e profondo orgoglio desidero dare il benvenuto a tutti voi, in particolare alle nuove famiglie, studenti e personale che da quest’anno si uniscono a noi dai quattro plessi del comune di Forino. È un immenso onore poter accogliere nella nostra comunità scolastica le realtà di Forino, unendoci così in un’unica, grande famiglia.

Insieme costruiremo un percorso scolastico ricco di stimoli, dove la collaborazione e l’armonia tra tutte le componenti della nostra scuola saranno la base di ogni successo. La nostra priorità assoluta sarà sempre quella di salvaguardare il benessere dei nostri alunni, garantendo un ambiente sicuro, sereno e accogliente, dove ciascuno possa sentirsi a casa e valorizzato nelle proprie potenzialità.

Sono convinta che lavoreremo fianco a fianco con le amministrazioni comunali di Serino, Santa Lucia di Serino e Forino, con lo stesso entusiasmo e la determinazione che da sempre ci contraddistinguono, per offrire ai nostri ragazzi un’esperienza scolastica davvero significativa e formativa.

Ora, però, godiamoci tutti questi ultimi giorni di ferie, ricarichiamo le energie e prepariamoci a ripartire il 26 con quella gioia e quello spirito di squadra che ci fanno sempre guardare al futuro con ottimismo.

Un caloroso benvenuto a tutti coloro che, da Forino, affronteranno con noi questa straordinaria avventura nel mondo della scuola. Non vedo l’ora di iniziare insieme questo nuovo cammino!

Con affetto e gratitudine, la vostra dirigente ” Da.Bio