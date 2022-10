Forino (Av): Associazione Prospettive ” Assistenza materiale per i disabili delle scuole di Forino: la grande assente all’inizio dell’anno scolastico.”.

Cosi il Direttivo Generale dell’ Associazione Prospettive di Forino riguardo all’ Assistenza Materiale per i disabili nelle Scuole territoriali.Riceviamo e Pubblichiamo:

“L’ 11 ottobre 2022 il Capogruppo della minoranza Prospettive Forino, prof. Gregorio Iannaccone, presenta al sindaco, dott. Antonio Olivieri, un’interrogazione sulla mancata assistenza agli alunni gravemente disabili che frequentano le scuole del comune.

Come affermato dall’ex dirigente scolastico Iannaccone: “Gli insegnanti di sostegno e i collaboratori sostengono in particolar modo all’interno delle scuole il processo di integrazione scolastica degli alunni disabili”: ma ciò non basta.

L’inclusione vuole essere un valore aggiunto al sistema scolastico e deve combinarsi con il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito a tutti.

La valorizzazione della diversità, nel pieno rispetto delle necessità di tutti, trova attuazione in progetti che concretamente organizzano gli ambienti di apprendimento. A tale scopo, la legge non abbandona famiglie e bambini in difficoltà, ma onera gli enti locali a realizzare le condizioni attraverso cui concretamente l’inclusione trova efficace attuazione.

Come è noto, nell’I.C. di Forino numerosi sono i casi di alunni disabili o affetti da particolari patologie che necessitano della presenza di personale qualificato. Ciò nonostante risulta ancora oggi assente la garanzia dell’assistenza materiale, igienica e di base, “sostituita dal generoso sacrificio dei familiari che di fatto suppliscono alle carenze del Comune”.

Nell’attesa di conoscere i dettagli dei ritardi nella procedura che l’ente comunale e non la scuola deve portare a compimento, sappiamo solo che il Ministero dell’Interno, a seguito del riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, ha assegnato a Forino la somma di 4.404,06 euro: scarsa e attualmente non utilizzata.

La questione è stata sollevata non appena iniziato l’anno scolastico dall’associazione Prospettive Forino, che vede tra i suoi scopi fondativi tanto il supporto alle istituzioni educative, scuola in primis, quanto la tutela dei più deboli. Questa problematica li coniuga perfettamente.

Nello spirito di una leale e sana collaborazione con le istituzioni locali, i rappresentanti dell’associazione hanno avuto un diretto confronto con gli amministratori verso la metà del mese di settembre, ottenendo formali rassicurazioni. In particolare, l’incontro si concluse con la promessa di una scadenza da rispettare: l’inizio di ottobre.

Eppure, ad oggi, nessuna delle assistenze dovute è stata fornita. Per tale ragione è volontà dell’associazione portare avanti questa “battaglia di civiltà”.

L’iniziativa di Prospettive Forino non corrisponde ad un’ opposizione politica cieca o di principio, ma aderisce alla logica di una vigilanza attenta e costruttiva sulle politiche comunali, specie quelle riguardanti temi come questi che non possono e non devono vederci divisi.

Se realmente i ritardi del Comune sono incolpevoli, perché derivanti dalla classica “burocrazia all’italiana”, una chiara manifestazione di questo ulteriore disagio sarebbe necessaria.Il 23 ottobre 2022, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà il primo congresso regionale del Movimento Disabili Italiani, sul tema ”Gli aspetti generali della disabilità”, durante il quale ci sarà uno spazio dedicato alla questione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Potrebbe questa, perciò, essere l’occasione per gli amministratori di denunciare gli impedimenti e le eventuali questioni amministrative che, nonostante la buona volontà di ottenere risultati, ostacolano di fatto il raggiungimento di soluzioni accettabili. Dovere nostro segnalare l’iniziativa: Prospettive Forino ci sarà.

Auspichiamo che si trovi presto una soluzione efficace e duratura, specie perché, per le scuole di Forino, come tutti sanno, non è il solo servizio carente a cui il Comune deve provvedere. ” Direttivo Generale Associazione Prospettive