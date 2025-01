Flumeri, convegno ANFFAS, sulla tutela dei diritti, delle persone con disabilità.

Si è svolto ieri pomeriggio 30 gennaio ’25, con inizio alle ore 15.30, un interessante convegno, presso il complesso storico della Dogana Aragonese dal tema: “ tutela dei diritti delle persone con disabilità”.

Il convegno promosso dall’ Avvocato Giovanna Moschella, ha visto la partecipazione di famiglie provenienti dalla Baronia e dall’arianese, interessate dalla complessità dei problemi, derivanti dall’avere a carico, ragazzi e ragazze con disabilità, e non supportati adeguatamente dalle istituzioni locali di provenienza.

Vi hanno preso parte come relatori: Giovanna Moschella (Avvocato), Angela Masucci ( Assessore alle politiche sociali del Comune di Flumeri ), Alessandro Parisi ( Coordinatore Regionale Anffas ) e Miriana De Maio ( Dott.ssa ).

Molte, sono state le domande poste ai relatori, da parte dalle madri dei ragazzi disabili presenti in sala. Le quali, hanno esposto con disagio i problemi, che giornalmente loro affrontano, sia dal punto di vista economico, che da quello dello spostamento dei loro figli, per la scarsità dei mezzi pubblici, non adeguati alle esigenze della disabilità. E quelli privati, chiedono cifre non sostenibili da parte delle famiglie. Però, oltre a questo, hanno messo in evidenza anche la difficoltà a dialogare con le istituzioni preposte, peresporre le loro problematiche, con un via vai, senza mai concludere niente.

L’ Avv. Moschella, nell’introdurre il dibattito ha detto:” il convegno di oggi da me promosso, insieme al coordinatore regionale Anffas della Regione Campania, Anffas, è una associazione nazionale delle famiglie con disabilità intellettiva per lo sviluppo, ed è stato promosso affinché si possano realizzare dei progetti di lavorativa sociale e abitativa. Ma, diciamo per stare vicino alle famiglie e garantire loro la tutela di tutti i diritti delle persone con disabilità, E, speriamo di riuscire a realizzare un gruppo promotore per far si, che le famiglie si uniscano e si riesca ad operarci per concretizzare qualcosa di importante come la tutela dei ragazzi con disabilità e delle famiglie di queste persone. Ci sarà, anche da parte nostra, un supporto legale, insomma, l’Anffas garantisce casi di discriminazione, o di mancato riconoscimento dei diritti alle persone con disabilità, e garantisce anche il supporto legale. Io sono in prima linea, e sono ben lieta se un giorno riusciremo a realizzare qualcosa di concreto, sul nostro territorio, anche dal punto di vista dei diritti dei disabili e delle loro famiglie “,

Al dibattito, ha portato il suo contributo anche l’ Ass.re Masucci, a nome dell’Amministrazione Comunale “ oggi ospitiamo presso la Dogana Aragonese con immenso piacere i genitori e ragazzi con disabilità e i responsabili regionali dell’ Anffas Campania, allo scopo di mettere in luce e chiedere più attenzione alle problematiche, che affrontano queste famiglie nella loro quotidianità. Come l’accesso alle cure, ai servizi offerti dallo stato, dalle regioni e dai comuni. Nell’ambito del mio assessorato invito gli astanti a segnalarci in qualsiasi momento eventuali carenze tali da aiutarci a migliorare e renderci più vicini alle famiglie “.

Ha concluso il convegno il Coordinatore Regionale Anffas Parisi,che tra le altre cose ha detto “ tutte le perone con disabilità , che hanno una legge 104 possono richiedere un progetto di vita. Possono richiederlo al loro Comune di riferimento, quindi all’ assistente sociale del comune di riferimento e le finalità sono quelle praticamente di mettere insieme in maniera coordinata tuttiquelli, che sono i sostegni della persona disabile, sulla base, dei loro bisogni e dei domini della qualità della vita. Noi adesso siamo alle porte sulla legge delega di disabilità la legge 227/2021, ed è, l’ultimo decreto il decreto legislativo 62 del 2024. Questo sarà una grande rivoluzione sia in termini linguistici, per esempio, non si parlerà più di persone handicappate, chefinalmente sarà abrogato da tutte le leggi precedenti. Non si parlerà più di persone diversamente abili, ma si parlerà di persona con disabilità. E poi, ci sono una serie di concetti fondamentali che sono quello dell’accomodamento ragionevole del progetto di vita di cui ho parlato prima e saranno praticamente al centro del percorso di presa in carico in questo paese di una persona con disabilità “.

Carmine Martino