Così un profumo può essere sostenibile: alla scoperta delle fragranze arabe

La maggiore consapevolezza nei confronti del cibo, della qualità dell’aria, di cosa si acquista e cosa si indossa, sta portando i consumatori a preferire i prodotti biologici, artigianali e naturali a quelli industriali, a scegliere la mobilità sostenibile, ad adottare stili di vita e comportamenti che riducono l’impatto ambientale delle attività umane che tanto danneggia l’ambiente e la salute delle persone.

Sostenibilità ambientale e salute e benessere, infatti, sono due argomenti collegati tra loro, perché se si verifica la prima, la seconda sarà una naturale conseguenza. E, viceversa, se ci si adopera per perseguire obiettivi salutari, non si potrà non assumere un impegno verso la sostenibilità.

Per questi motivi, soprattutto negli ultimi anni, è cresciuto l’interesse dei consumatori nei confronti dei prodotti sostenibili, fra cui rientrano anche i profumi naturali. È ampiamente noto l’utilizzo di ingredienti chimici per la preparazione dei prodotti di bellezza, pertanto, chi va alla ricerca di fragranze con formulazioni naturali, prive di sostanze chimiche aggressive, si è accorto di quanto i profumi naturali rispondano a questa scelta di benessere.

Anche perché le fragranze naturali sono molto più autentiche, meno artificiali rispetto alle versioni sintetiche, e regalano esperienze olfattive molto profonde, imprimendo note difficilmente replicabili.

E tutto questo viene eseguito in maniera sostenibile, perché i profumi naturali spesso provengono da fonti sostenibili, dunque il loro impatto ambientale si riduce notevolmente.

Tra le tipologie di profumi che meglio rispondono a tutte queste esigenze di sostenibilità, naturalezza e autenticità, emergono i profumi arabi.

Profumeria araba: originali e sostenibili

La produzione dei profumi richiede l’utilizzo di materie prime e tecniche di approvvigionamento che troppo spesso implicano l’emissione di carbonio, nocivo per l’ambiente. Ma oggi sono tante le aziende che scelgono di realizzare le loro fragranze utilizzando energie rinnovabili, favorendo l’efficienza energetica, utilizzando metodi di estrazione che minimizzano l’uso di solventi chimici e di acqua.

Inoltre, gli ingredienti utilizzati possono essere raccolti in maniera sostenibile e senza danneggiare gli ecosistemi, rispettando il loro ciclo di crescita naturale, coltivandoli secondo pratiche di agricoltura biologica che contribuiscono a ridurre l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Tutto questo per promuovere un ambiente più sano, per supportare i coltivatori locali e per ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto degli ingredienti.

Questi sono soltanto dei primi esempi di come dietro alla produzione del profumo possano esserci delle pratiche sostenibili, che sono sempre viste di buon occhio da quella grossa fetta di consumatori che ha preso consapevolezza di questo argomento.

Su orientaldream.it vengono selezionati i migliori brand di profumeria araba che ogni giorno si impegnano a rispettare scelte etiche, a promuovere la cultura del profumo, a rispettarne il suo patrimonio. Perché dietro alle note orientali che tanto affascinano gli amanti dei profumi più intensi, ci sono storie e tradizioni che rendono ogni profumazione araba unica e sostenibile.

Fragranze arabe: le più amate

Gli ingredienti naturali e più sostenibili scelti per realizzare fragranze arabe sono l’ambra, il muschio, il legno di agar (conosciuto come oud), la rosa, ma anche molti altri fiori e piante aromatiche.

L’ambra nasce da un mix di resine naturali, oli essenziali e altri ingredienti aromatici che regala un profumo dolce e caldo, dalle caratteristiche note olfattive avvolgenti. Inserire questo ingrediente permette di conferire profondità e calore alle note tipicamente orientali, come quelle che si annusano nel profumo Nebras di Lattafa Perfumes, della famiglia olfattiva gourmand, anche perché spesso l’ambra è associata a un senso di intimità e comfort.

Caratterizzato da un aroma terroso, il muschio viene invece preferito per la sua capacità di fissare con leggerezza altre fragranze e di essere adatto come accostamento per donare sensazioni di freschezza e purezza.

L’oud si inserisce tra le fragranze più pregiate al mondo, perché viene ricavata da un albero che produce una resina aromatica come risposta a un’infezione fungina. Pertanto, si utilizza questa resina per creare profumi intensi e complessi, che generano un aroma ricco e caldo, evocatore di immagini di opulenza e lusso. Realizzato con questa fragranza è il profumo Oud Maktum Sawalef di Swiss Arabian, appartenente alla famiglia dei legnosi orientali, dalle note sofisticate e avvolgenti.

Utilizzato sia nella sua versione pura che in miscele, l’olio essenziale di rosa è uno degli ingredienti più amati nei profumi arabi, per via della sua delicatezza e del suo potere evocativo, che suscita emozioni forti e positive. Questo fiore simboleggia l’amore e la bellezza, dunque al suo profumo viene attribuita una preferenza universale.