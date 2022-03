Caro Carburanti, il record in Campania è a Ischia: un litro di diesel 2,60

In questi giorni stiamo assistendo ad un continuo aumentare dei prezzi dei carburanti a causa della guerra in Ucrania. In un distributore del comune di Lacco Ameno il prezzo dei combustibili oggi ha raggiunto livelli superiori a quelli in vigore nel resto d’Italia: il diesel costa infatti 2,608 euro per litro mentre la benzina 2,518 euro a litro.

Per l’isola campana non si tratta comunque di una novità visto che ormai da molti anni i prezzi dei carburanti per autotrazione sono tra i più cari d’Italia.

