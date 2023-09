Calcio Serie C, 5a giornata. Avellino straripante, poker al Monopoli con doppietta di Patierno

di Redazione sportiva

L’Avellino vince 4-0 contro il Monopoli, i gol in 21 minuti, tutti nella ripresa. Seconda vittoria consecutiva e settimo punto in tre partite per mister Pazienza.

Lupi col 3-5-2, il tandem d’attacco è composto da Patierno e Sgarbi. La prima occasione per l’uruguaiano Varela, girata fiacca e il portiere Perina non ha problemi. Poi è il turno di Tito, servito da Patierno, Perina non si fa sorprendere. Buona partenza dei padroni di casa, privi del tecnico Pazienza, squalificato. C’è La Porta. Il Monopoli intanto smorza la foga avversaria. La partita scorre via senza nessun sussulto fino al 44′ quando sbaglia Fazio, Patierno è pronto nell’area di rigore ma non è preciso.

Nella ripresa ancora Patierno, minuto 47, tiro a lato. Due giri di lancette e l’Avellino passa: conclusione a giro di Sgarbi e palla nel sette. Splendido gol, esultano i quasi 7.000 del Partenio Lombardi. Il Monopoli reagisce con una punizione di Iaccarino. Al 55′ il raddoppio, incontenibile Sgarbi che sgroppa e serve Patierno, diagonale di quest’ultimo a beffare Perina che tocca solo la sfera. Lupi galvanizzati, dopo tre minuti il tris di Armellino, di testa, da palla proveniente da corner. Intanto escono Tito e Sgarbi per Sannipoli e Gori. Proprio Gori favorisce Patierno che, dopo un batti e ribatti in area pugliese, trova il modo per calare il poker irpino. Peccato si faccia male Rigione per i lupi, entra Mule’. Al 74′ Varela imbecca Benedetti che centra la traversa. All’ 85′ Marconi rimpiazza Patierno, applausi per l’autore della doppietta e Maisto entra al posto di Varela. Triplice fischio, l’Avellino carbura.