Boscoreale: rubano in un appartamento. Arrestati.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno notato in via Cangemi a Boscoreale tre uomini che, dopo essere scesi da due vetture, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un edificio e due di essi, dopo aver suonato ad alcuni citofoni, si sono introdotti in un palazzo mentre l’altro faceva da “palo”.

Dopo poco, i poliziotti hanno li hanno visti uscire dallo stabile con due grosse borse, uno zainetto ed una borsa porta pc e li hanno bloccati trovandoli in possesso, oltre che di diversi arnesi atti allo scasso, di vari pezzi di argenteria, gioielli, profumi, orologi, borse e magliette di noti marchi ed hanno accertato che li avevano appena rubati da un appartamento la cui proprietaria era al momento assente; inoltre, gli operatori, in una delle due auto, hanno rinvenuto una smerigliatrice e un filo elettrico della lunghezza di 5 metri completo di attacchi.

V.D.C, L.C. e F.C., napoletani di 49, 35 e 38 anni e con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto in abitazione e la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Infine, le due autovetture sono state sottoposte a sequestro.

