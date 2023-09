Bellizzi Irpino (Av): Scoperto un preziosissimo tratto dell’ Antico Acquedotto Augusteo . Grossa la soddisfazione dei gruppi di Ricerca Cammino Irpino Aqua Augusta e Cocceius

E’ ormai che da alcuni anni, in Irpinia opera un importante gruppo di ricerca chiamato Cammino Irpino Aqua Augusta il quale grazie alla preziosissima e valente collaborazione con l’ Associazione Cocceius hanno nel loro intento quello di portare avanti un grandioso progetto : riuscire ad individuare il percorso irpino dell’ Antico Acquedotto Augusteo, conosciuto anche come acquedotto romano del Serino (in latino: Aqua Augusta Campaniae) importante e ciclopica opera idrica di età augustea, costruita tra il 33 ed il 12 a.C. per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico del porto di Puteoli e della flotta stanziata a Miseno, rifornendo lungo il suo tragitto le città di Neapolis e Cumae. Questo acquedotto nasceva nel Comune di Serino per transitare anche nei territori di Aiello, Bellizzi, Contrada , Forino e Montoro riguardo il tratto della provincia di Avellino .Ha rappresentato in epoca augustea per i territori cui transitava uno strategico slancio di sviluppo grazie allo stazionamento in pianta stabile di ingegneri e manovalanza proveniente da varie parti dell’ impero romano. In effetti gli immani sforzi portati avanti da questi gruppi finalmente stanno avendo un lieto risvolto, ed infatti al ritrovamento nello scorso 27 Novembre 2022 ad Aiello del Sabato , in contrada Anita, di un prezioso tratto di questa celeberrima opera, questi gruppi di ricerca hanno rinvenuto in queste ore , un’ altra galleria sotterranea del millenario Acquedotto . La scoperta è stata fatta in Agro Bellizzi, e premia anni di studi e di sacrifici di questi team di ricerca .La stessa è stata felicemente annunciata dal dott. Massimo Vietri uno degli assidui componenti “ACQUEDOTTO AUGUSTEO Emozioni!!!Sabato scorso siamo ritornati, sempre con il prezioso supporto di due speleologi dell’ Associazione Cocceius, in una zona già conosciuta in agro di Bellizzi per verificarne alcune emergenze già note e continuare le ricerche dei tratti ancora esistenti dell’Acquedotto Augusteo.

Mentre gli speleologi erano impegnati sul sito già noto, per le indagini e le verifiche del caso, incuriosito da tutto quel banco tufaceo esistente, mi sono incamminato da solo per un centinaio di metri lungo una stradina adiacente, in osservazione e alla ricerca di “qualcosa” seguendo la mia curiosità. Mentre osservavo la zona, ho scoperto un piccolissimo buco che sembrava una tana di volpe, proprio sulla parete del banco tufaceo. Atteso la fine delle verifiche sul sito già conosciuto (che avevano dato conferme ed ottimi frutti !) ho richiamato l’attenzione degli speleologi su quel buco, anche perché in tutta la zona adiacente alla “tana” insistevano numerosi blocchi di tufo squadrati vetusti. In particolare avevo individuato due spallette di un vecchio e diruto ponticello, realizzato con lo stesso tipo di tufo, posto ad una ventina di metri dalla “tana”. C’era qualcosa di strano che non mi tornava sulla presenza di quei blocchi di tufo vetusti.

È iniziato uno scavo e…..la “tana” si è rivelata essere l’uscita del sito conosciuto ed indagato poco prima, avente le caratteristiche del condotto Augusteo!!!

Un’emozione indescrivibile, la mia intuizione era giusta!!

Un ringraziamento particolare voglio farlo ai due speleologi che hanno dato ascolto alla curiosità di un romantico entusiasta

La ricerca è proseguita nell’area di Forino regalandoci altre interessanti scoperte….” Cosa dire, complimenti a tutti ed ad Majora semper. Daniele Biondi