BAIANO. Ecco il Laboratorio di regia teatrale, con battenti… aperti a metà luglio. Percorso di formazione, con le lezioni del drammaturgo Franco Scotto

di Gianni Amodeo

E’ una presenza ben viva e laboriosa, quella di ProTeatro, nel porsi a servizio delle comunità del territorio, per promuovere la circolazione e la diffusione dei valori dell’arte scenica, sui fili che si addentrano e dipanano nella fluttuante ed imprevedibile gamma delle interazioni, con cui s’innerva e lievita nei diversificati linguaggi della molteplicità dei saperi e delle umane conoscenze. Un attivo ed incisivo ruolo di animazione sociale e culturale, che, nel breve arco di questo primo scorcio di XXI secolo, s’è venuto configurando e sviluppando in progressiva evoluzione, non solo per i livelli qualitativi, incorporati nelle proposte e nelle iniziative assunte, ma anche e soprattutto per le connesse realizzazioni, coerenti e congrue con gli obiettivi programmati.

Di certo, una modalità di lunga prospettiva e di applicazione metodica, avvalorata da larghi consensi e riconoscimenti valoriali conferiti sia dall’opinione pubblica che dal pianeta–Scuola e soprattutto dalle famiglie, nel più generale contesto dei costanti e proficui rapporti che conntteono ProTeatro con le Pro Loco e le Associazioni del volontariato civico e solidale, attive nel contesto intercomunale della Valle dell’Alto Clanio. Un itinerario di entusiasmo e coinvolgente passione, su cui una decina di anni orsono – va ricordato, per l’esemplarità che connota l’intero itinerario compiuto e in concreto divenire,- ha inciso, in profondità, la scelta d’impegno integrale, fatta dalle promotrici e dai promotori con i loro cospicui e significativi background culturali, per tradurre il progetto– ProTeatro nell’attuale assetto giuridico– legale di società cooperativa, assumendo, a pieno titolo, la configurazione di Scuola d’arte teatrale., con tutte le garanzie delle norme vincolanti in materia. Una scelta di campo, dettata dalla piena fiducia riposta nella validità del progetto e confidando solo sulle proprie capacità. Un passaggio basilare, che ha determinato la formazione di un importante “quadro” di opportunità di lavoro professionale, ancorato proprio all’arte scenica.

E sotto questo aspetto, ProTeatro costituisce un’autentica fucina a ciclo operativo costante, tutti i giorni – fatta esclusione..per agosto -, sia in relazione alle prove di studio \ preparazione per l’allestimento e l’ organizzazione di rappresentazioni teatrali sul territorio regionale ed extra-regionale, sia per i corsi di formazione riservati a ragazze e ragazzi, a persone adulte, con costanza di frequenza nelle sedi del Teatro comunale Biancardi, in piazza Convento, ad Avella, e di ProTeatro, in piazza IV Novembre, a Baiano.

Uno scenario – vien da scrivere- più che … mosso, in cui si innesta il ,Laboratorio intensivo di regia teatrale, articolato in due turni, rispettivamente dal 13 al 18 luglio e dal 20 al 25 luglio, con orari, mattutino dalle ore 9, 30 alle ore 12,30 e pomeridiano, dalle ore 17, 00 alle ore 20, 00. E’ un ciclo di lezioni e attività laboratoriali che si svolgerà negli ambienti di ProTeatro, con il coordinamento di Franco Scotto, drammaturgo ed autore di interessanti testi, tra i più assidui animatori della struttura di piazza IV Novembre. Tra le linee portanti del programma del Laboratorio intensivo di regia teatrale spicca la rilevanza per la lettura registica dei testi, con la correlata composizione spaziale e la direzione di attrici \ attori nella costruzione della visione d’insieme della scena.

La conclusione del percorso formativo del Laboratorio è affidata alla prova di verifica sperimentale, con cui le partecipanti e i partecipanti proporranno il personale senso del mestiere della regia, nell’utilizzo degli strumenti teatrali più appropriati possibili. Il motto- guida del Laboratorio, recita Dirigere è sapere ascoltare ciò che la scena vuole diventare..

Franco Scotto, laureato in Linguistica moderna, ha conseguito i titoli- Master in Teatro e pedagogia , oltre che in Drammaturgia e Scenografia cinematografica, Collabora con Ciak, la storica rivista, a tiratura nazionale, che racconta il mondo del cinema.