Villaggi turistici, aperte le selezioni per lo staff di animazione: si cercano capi animatori, responsabili Mini Club e responsabili diurni

Opportunità di lavoro nel settore turistico in vista della stagione estiva. Sono aperte le selezioni per l’inserimento di nuove figure professionali da impiegare negli staff di animazione all’interno di villaggi turistici.
La campagna di reclutamento è rivolta a candidati con pregressa esperienza dimostrabile per ricoprire i seguenti ruoli:
- Capo Animatore
- Responsabile Mini Club
- Responsabile Diurno
L’azienda offre ottima retribuzione mensile, commisurata all’esperienza maturata, oltre a provvigioni, vitto e alloggio a carico della struttura e contratto regolare.
L’inserimento è previsto a partire dai primi giorni di luglio, con la possibilità di entrare a far parte di uno staff dinamico e lavorare in alcune delle principali strutture turistiche.
Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare la propria candidatura tramite WhatsApp al numero 388 932 9280.
L’iniziativa rappresenta un’interessante occasione per chi desidera mettere a frutto la propria esperienza nel mondo dell’animazione turistica e vivere un’estate all’insegna del divertimento, dell’energia e della professionalità.