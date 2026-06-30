BAIANESE. Play Your Way riparte: sport, inclusione e crescita al centro della stagione 2026/2027

Sport, inclusione e territorio: la nuova stagione della Play Your Way

Dopo un primo anno di attività ricco di soddisfazioni e risultati importanti, la ASD Play Your Way è pronta ad inaugurare la nuova stagione sportiva 2026/2027 con entusiasmo, nuove progettualità e la stessa filosofia che fin dal primo giorno rappresenta il cuore dell’associazione: “Valori in Gioco”.

La giovane realtà sportiva del Mandamento Baianese ha chiuso la propria prima stagione con numeri significativi e soprattutto con la consapevolezza di aver costruito qualcosa che va oltre il semplice risultato sportivo.

Sono infatti circa 70 i bambini e i ragazzi iscritti alle attività della società, un dato che testimonia la fiducia delle famiglie verso un progetto che mette al centro la crescita educativa e personale dei giovani atleti.

A questi si aggiungono oltre 40 alunni delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto di educazione motoria e minibasket promosso dalla società e presentato agli istituti scolastici del Mandamento, rafforzando ulteriormente il legame tra sport e scuola e confermando il valore sociale dell’iniziativa.

Nel corso della stagione, la società ha organizzato numerose attività collaterali e momenti di aggregazione che hanno contribuito a creare un forte senso di comunità tra bambini, genitori e istruttori.

Tra gli appuntamenti più significativi figurano la Festa di Halloween, la Festa di Natale, la Festa di Pasqua, iniziative teatrali e culturali e la tradizionale Festa di Fine Anno, ospitata presso il Palazzetto dello Sport di Baiano, che ha registrato la partecipazione di oltre 150 giovani atleti provenienti da sei società sportive, trasformando una giornata di sport in una straordinaria occasione di incontro e condivisione.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata all’inclusione e all’accoglienza di tutti i bambini attraverso la presenza di istruttori qualificati e personale specializzato nel supporto ai minori con disturbi del comportamento e disturbi cognitivi, affinché ciascun ragazzo possa trovare nello sport un ambiente sereno, stimolante e capace di valorizzarne le potenzialità.

Per la stagione 2026/2027 la società conferma l’attività nelle categorie Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti, Under 13 e Settore Femminile, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta sportiva e continuare ad investire nella formazione dei giovani.

“Il tuo gioco. Il tuo percorso. Il tuo modo di crescere.” Non è soltanto uno slogan, ma la sintesi di un progetto educativo che vede nello sport uno strumento fondamentale per insegnare rispetto, inclusione, collaborazione e responsabilità.

La nuova stagione della ASD Play Your Way riparte quindi con lo stesso entusiasmo del primo giorno e con una convinzione sempre più forte: i risultati sportivi sono importanti, ma i veri successi si costruiscono ogni volta che un bambino trova nel campo da gioco un luogo in cui sentirsi accolto, valorizzato e felice di crescere insieme agli altri.

Gioca. Impara. Migliora.

PLAY YOUR WAY

VALORI IN GIOCO.