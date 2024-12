Avella, si lavora per ripristinare il riscaldamento all’Istituto De Santis – d’Agostino dopo la protesta degli studenti

Avella – Dopo la protesta degli studenti dell’Istituto De Santis d’Agostino, sede di Avella, tenutasi ieri 4 dicembre per il mancato funzionamento dei termosifoni, è finalmente arrivata una soluzione al problema. Nella giornata di oggi, i tecnici del gas sono intervenuti per riparare l’impianto di riscaldamento e la messa in azione della caldaia e ripristinare il riscaldamento nelle aule, mettendo così fine al disagio che gli alunni vivevano da settimane.

L’intervento è stato sollecitato anche dal Sindaco di Avella, il Dottor Vincenzo Biancardi, che si è schierato al fianco degli studenti sostenendo la loro protesta. Il primo cittadino ha richiesto un intervento immediato da parte dei tecnici, considerando le rigide temperature degli ultimi giorni e l’urgenza di garantire condizioni adeguate per lo svolgimento delle lezioni.

“La sicurezza e il benessere degli studenti sono una priorità. Era fondamentale intervenire rapidamente per risolvere questa situazione,” ha dichiarato il Sindaco.

Grazie all’impegno congiunto di studenti, istituzioni locali e tecnici, il problema sembra essere stato risolto in tempi brevi. Ora gli alunni possono aspettarsi di tornare in classe al caldo già nei prossimi giorni, mettendo alle spalle un periodo difficile che ha visto temperature proibitive negli ambienti scolastici.

La vicenda ha evidenziato l’importanza di una pronta collaborazione tra scuole, comuni e province per garantire strutture sicure e dignitose, soprattutto in un periodo in cui il freddo rende imprescindibile il funzionamento degli impianti di riscaldamento.