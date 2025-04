AVELLA. PUC, Chiara Cacace (Opposizione): “Un’occasione da non perdere per il futuro del nostro paese”

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 17:00 nella Sala Alvarez, si è svolta la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), un appuntamento atteso da decenni e che segna un momento importante per la comunità. Tra gli interventi più significativi, quello di Chiara Cacace, capogruppo dell’opposizione, che ha voluto riconoscere l’importanza dell’iniziativa pur mantenendo una posizione critica e costruttiva.

“Un primo grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Biancardi – ha esordito Cacace – che, al di là delle divisioni politiche e delle divergenze sulle decisioni degli ultimi anni, ha dimostrato la volontà concreta di dotare il nostro paese di uno strumento urbanistico attuale, capace di superare i limiti dell’attuale piano regolatore ormai risalente a cinquant’anni fa.”

La capogruppo ha sottolineato come il nuovo PUC rappresenti un’occasione per rispondere alle trasformazioni del territorio e ai nuovi bisogni dei cittadini: “La morfologia del nostro territorio, le sue esigenze di tutela e valorizzazione, così come le aspettative della nostra comunità sono cambiate. È tempo di guardare avanti, di avviare un confronto ampio e costruttivo per approvare un piano che non solo consolidi ciò che è stato fatto, ma che sia anche volano di rilancio sociale, economico e occupazionale.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al redattore del piano, il Prof. Pasquale Miano, e all’architetto Federico Grieco, “per l’approccio attento e profondo con cui hanno analizzato il nostro territorio e la sua storia.”

“Come forza politica di minoranza – ha concluso Cacace – offriremo il nostro contributo con proposte costruttive, in linea con lo sviluppo che questo strumento può garantire. Il PUC non deve essere un mezzo per favorire alcuni e deludere altri, ma un’opportunità di crescita per tutti. È un’occasione da non perdere!”

Apprezzamento, infine, anche per la partecipazione dei cittadini all’incontro, con l’auspicio che il dibattito continui nei prossimi giorni, arricchito da idee e punti di vista differenti. “#NoiCiSaremo,” ha ribadito Cacace, rinnovando l’impegno del suo gruppo in un percorso di dialogo e collaborazione.