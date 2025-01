Avella non deve dimenticare Nicola Pugliese

Nicola Pugliese ( 1944-2012 ) è stato una nota firma del giornalismo napoletano ( e non solo ), per i suoi articoli di variegati temi apparsi sul quotidiano Roma.

Ma Nicola Pugliese è anche molto altro!

È abbastanza noto il suo scritto, poi divenuto una rappresentazione teatrale, in cui si immagina una vera e propria alluvione a Napoli, che mette in luce sia le bellezze che le ferite del territorio partenopeo, arricchite ed evidenziate da figure fantastiche e fatalistiche: Malacqua!

Il Nostro può essere considerato a pieno titolo un avellano d’adozione, poiché, dopo il trasferimento della propria figlia in un comune del mandamento, frequentava quotidianamente le strade e le piazze di Avella, privilegiando gli spazi dedicati “ai tavolini” dello storico bar “Il Pasquino” di Carmine Guerriero. I dialoghi, le partite a scacchi, le digressioni culturali e artistiche di Pugliese rimangono scolpiti come splendidi ricordi per tutti coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerlo.

Dalle pagine di questo quotidiano online si rilancia una proposta rivolta all’Amministrazione comunale e a diversi amici e conoscenti, avanzata illo tempore: costituire, inaugurare e attivare un circolo culturale a Lui intitolato, che potrebbe diventare il fulcro e il motore di tanti itinerari culturali, aggregativi e artistici in generale.